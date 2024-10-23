أعلنت قناة "الميادين" عن "عدوان إسرائيلي استهدف مكتبها في بيروت"، لافتةً الى أننا "نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان على مكتب صحافي معروف لقناة إعلامية معروفة". وأكدت القناة، أنها "كانت قد أخلت مكتبها منذ بداية العدوان على لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر قناة "الميادين" أعلنت عن عدوان إسرائيلي استهدف مكتبها في بيروت: تم إخلاء المكتب منذ بداية العدوان على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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