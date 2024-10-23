كيربي: سنواصل الضغط على الإسرائيليين بشأن الضربات اليومية على المناطق المأهولة في لبنان

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، الى أننا "ما كنا لننخرط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لو لم نكن نعتقد أن الاتفاق ممكن، ونحن أجرينا محادثات بناءة في ما يتعلق بغزة لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وشدد كيربي، على أننا "سنواصل الضغط على الإسرائيليين بشأن الضربات اليومية على المناطق المأهولة في لبنان، ونحن ما زلنا نعارض الضربات اليومية في المناطق المكتظة بالسكان في لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.