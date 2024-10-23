الشرطة الإسرائيلية: نتعامل مع أكثر من موقع سقطت فيه شظايا الصواريخ الاعتراضية بعد استهداف تل أبيب الكبرى

أفادت الشرطة الإسرائيلية، عن "سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في هرتسيليا شمال تل أبيب دون وقوع إصابات أو أضرار"، لافتةً الى أننا "نتعامل مع أكثر من موقع سقطت فيه شظايا الصواريخ الاعتراضية بعد استهداف تل أبيب الكبرى".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه "رصدنا إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب وجرى اعتراض بعضها".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.