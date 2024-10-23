4 غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة الكفاءات الحدث في ضاحية الجنوبية واندلاع حريق كبير في المكان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي ٤ غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة الكفاءات الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية هذا وأفات قناة "الجديد"، عن "إندلاع حريق كبير في مكان الغارة على الضاحية".

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