شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يستقبل وفد حزب الجيل الديمقراطي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، رئيس الحزب، ووفد من أعضاء الحزب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

أثنى الحضور على وجود وزارة من مهامها التواصل السياسي، مما يعكس توجه القيادة السياسية في فتح المجال العام لكافة التيارات والأحزاب والمؤسسات المختلفة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع التيارات السياسية، وأنها تتواصل مع جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل البرلمان، بالإضافة إلى النقابات والاتحادات وكافة الكيانات السياسية والمجتمعية، لاستقبال جميع الآراء والمقترحات والمشكلات.

وتحدث الوزير عن دور حزب الجيل الديمقراطي ومشاركته البارزة في الحوار الوطني وجلساته.

وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن وجود وزارة للتواصل السياسي هو استكمال لما يتم في الحوار الوطني، الذي أحدث مزيدًا من الانفتاح السياسي وأصبح نافذة للجميع للمشاركة وعرض آرائهم.

وتطرق النقاش إلى تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل، ومناقشة مشكلاته، وأيضًا التعليم الفني وكيفية إعادة صناعة الوعي حوله ودوره الهام في بناء الدول.

وتحدث الوزير عن مشروع قانون "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" ودوره في رسم السياسات العليا للتعليم، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون هى الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم، وأن المناقشات التي دارت في شأنه في الحوار الوطني أفادت الحكومة أثناء صياغة نصوص مشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان ، فأخذت الحكومة من تلك التوصيات ما يفيد المشروع ويتفق مع فلسفة القانون والأهداف المطلوب من المجلس الوطني للتعليم تحقيقها

وفي ختام اللقاء، توجه الحضور بالتهنئة للمستشار محمود فوزي بمناسبة توليه الوزارة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.