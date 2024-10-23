شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: رسائل الرئيس السيسي خلال قمة بريكس تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر إن مشاركة مصر في القمة الـ 16 لتجمع بريكس، والمعقدة في روسيا، تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، حيث يمثل تكتل بريكس واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية الدولية، كونه يضم نحو 30% من اقتصاد العالم، مشيرا إلى أن التعاون بين دول التجمع يعني التخلص من الهيمنة الغربية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وسيطرة الدولار.

وأوضح حسان في بيان له اليوم، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة يحقق شراكات جديدة ويعزز من التعاون بين مصر ونظرائها في القمة، لتحسين أوضاع التبادل التجاري والاستثمار في كافة المجالات المختلفة الصناعية والزراعية والسياحية، ويسهم في تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات والصراعات العالمية، وعلى رأسها الصراع الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والذي يهدد الأمن القومي ويزيد من حدة التوتر والاضطراب في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن رسائل الرئيس السيسي خلال قمة بريكس جاءت لتؤكد حرص مصر إلى تعزيز الجهود الرامية لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تحريك النظام الدولي متعدد الأطراف في قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها للتعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، لافتا إلى أن كلمة الرئيس وضعت العالم أمام مسؤولياته تجاه التطورات الدولية التي أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد للموضوعات الاقتصادية والتنموية.

ونوّه حسان بأن الرئيس السيسي حرص على تصدير صورة معاناة الدول النامية من تصاعد الإشكاليات وتأثر الأوضاع الاقتصادية والتنموية بها، وأولوية أن يتم اتخاذ خطوات ملزمة للمجتمع الدولي للقيام بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر آليات مبتكرة.