شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: تمثيل كل الفئات من المواطنين يتحقق بتعدد آليات النظام الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن المرشح الذي نجح على قوائم الحزب سيظل ولاؤه الأساسي للبرنامج السياسي وللحزب وليس للمواطن، بالتالي المواطن في علاقته مع الحزب السياسي هي علاقة أضعف مع علاقته بالمرشح الفردي.

وأضاف "فرحات"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ما زالنا نحتاج إلى نمط من العلاقة ما بين المواطن الفردي ودائرته والمرشح".

وتابع: "تمثيل كل الفئات من المواطنين في تقديري يتحقق أكثر بتعدد آليات النظام الانتخابي، فهناك مواطن من حقه أن يكون لديه مرشح واضح على أساس النظام الفردي، يذهب مباشرة له، وفي نفس الوقت على المستوى السياسي الأعم أو الأعلى هناك نخب لديها مصالح فيما يتعلق بالتمثيل وتعزيز الحياة السياسية فتظل الأحزاب السياسية مهمة".

وواصل: "رؤية مصر 2030 صدرت في عام 2020 وتتحدث عن 2030، ولا تنص حصريا بأخذ نظام القوائم النسبية، كما أنها تتحدث أنه بحلول 2030 يكون تم الأخذ بنظام القوائم النسبية، وليست الفرصة الأخيرة، لكن تعني أنه في 2030 يكون تم أخذ في النظام الانتخابي نظام القوائم النسبية في إطار نظام انتخابي متكامل يشمل بما فيها فكرة النظام المختلط".