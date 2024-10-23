شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: الحياة السياسية في مصر مرتبطة تاريخيًا بالمرشح الفردي والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحياة السياسية في مصر مرتبطة تاريخيًا بالمرشح الفردي، لافتًا إلى أن عدد المرشحين للعمل الحزبي في مصر لا يزيد عن مليون، ومستطردا: "لكن في المستقبل نحن نريد أشخاص واعين بالحياة السياسية المدنية".

وأضاف حسين، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطن يجب أن يدخل الحزب بسبب اقتناعه ببرنامجه، وليس لمجرد أن ينفذ المُرشح الخدمات له، ويجب أن تنفذ الأحزاب متطلبات المواطن وليس المرشح، ويجب أن نفرق ما بين وضع الأحزاب في الوقت الحالي وما نتمناه للأحزاب.

وأشار، إلى أن الحزب يشارك في الانتخابات ببرنامج، وإذا تم انتخابه على أساسه من المواطن فيحقق هذا البرنامج، ويجب منح أمل للمواطنين، أنه عند استقرار أمور الحزب سيُعتمد على البرنامج الأساسي.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «هناك نص دستوري قاطع في مجلس النواب، أن 25% للمرأة، والهدف من ذلك مشاركة المرأة بأكبر قدر ممكن وتمثل الشعب، ومن هذا سيتم تحقيق ما أراده الدستور ونشر الوعي السياسي