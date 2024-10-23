شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر منطقة بالقرب من سخالين على الساحل الروسي المطل على المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 49 كيلومترًا وشعر به سكان المناطق القريبة من موقعه.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار نتيجة للزلزال.