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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق روسيا

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر منطقة بالقرب من سخالين على الساحل الروسي المطل على المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 49 كيلومترًا وشعر به سكان المناطق القريبة من موقعه.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار نتيجة للزلزال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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