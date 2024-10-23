افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي عقب قصف تل أبيب. واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "رصد اعتراضات صاروخية وسماع أصوات انفجارات في تل أبيب الكبرى".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي عقب قصف تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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