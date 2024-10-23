شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: النقاش حول نظام الانتخابات حسابات انتخابية وليس "عند" والان مع تفاصيل الخبر

قال قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إنّ النقاش حول نظام الانتخابات ليس "خناقة" أو "عند"، لكنه حسابات انتخابية ومعايير.

وأضاف "الخولي"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مثلا .. مصر ليست أمريكا، وبالتالي لا يمكن المغامرة في قرى الصعيد بالانتخابات، وكذلك قرى بحري التي يخرج فيها المواطنون خلف مرشحهم وينتظرون النتيجة أمام لجان الانتخابات، وبالتالي لا يمكن أن نقول لهم في انتخابات القائمة النسبية إن النتيجة ستكون بعد 3 أيام".

وتابع ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: "التجربة الحالية فيها أن 13 حزبا شاركوا في الانتخابات معنا بنظام القائمة، وفي البرلمان لا نفرض رأينا على أحد منها.. على سبيل المثال، حزب العدل نجح معنا، لكنه مُعارض، وبالتالي، لم يؤثر هذا النظام الانتخابي على آراء الأحزاب الموجودة في القائمة".