شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: الأحزاب إحدى أدوات تفعيل الحياة السياسية والتعبير عن مصالح الفئات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الأحزاب السياسية تظل هي أحد أدوات تفعيل الحياة السياسية والتمثيل التعبير عن مصالح للفئات المختلفة سواء على أساس جغرافي أو اجتماعي، وبالتالي لا يجب حصر الحياة السياسية في الأحزاب.

وأضاف "فرحات"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه وفقا لمعطيات الواقع فهناك 106 حزب سياسي لكن غير فاعلين، من ثم كيف يتم اختزال حق المجتمع في التعبير والتمثيل والدفاع عن المصالح في أحزاب سياسية ثبت من الواقع حتى الآن بأن عددها كبير لكنها ليست فاعلة.

ولفت أنه لا يوجد أي علاقة بين عدد الأحزاب السياسية وفاعلية النظام الحزبي، بالتالي لا يجب اختزال الحياة السياسية في ذلك، وجزء من أهداف الحوار الوطني ومخرجاته فيما يتعلق بالمحور السياسي هو تفعيل الأحزاب السياسية.