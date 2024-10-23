شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار»: أغلبية المواطنين يريدون «النائب الخدمي» وفقا لاستبيان أجريناه في 2015 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب عام 2015 أجرى استبيان وبحث ميداني، أشارت نتائجه إلى أن أغلبية المواطنين يريدون النائب الخدمي، لكن مع التطور الآن ومع وجود المحليات نحتاج إلى نائب رقابي تشريعي، لافتا أن الحزب يحاول طرح للمواطنين نموذجا مختلفا من مهام النائب.

وأضاف « خليل»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب لا يميل إلى النظام الفردي، ولكن يميل إلى أن يكون هناك تباين بين القائمة النسبية والمغلقة، بحيث يكون هناك ثلث للقائمة المطلقة وثلثين للنسبية، وأن كل ما يريده الحزب هو للمصلحة العامة وليس لمصلحة الحزب.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «دور الأحزاب أن تمشي على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أنه يجب أن نوضح جميع النماذج أمام الناخب ليعرف ما الذي ينتخبه