شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: رؤيتنا للنظام الانتخابى ثلث للقائمة المطلقة وثلثين للنسبية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يوجد نظام انتخابي هو الأمثل في الأنظمة الانتخابية سواء المطلقة أو النسبية أو الفردية، مشيرًا إلى أن الفكرة تقتصر على الشخص، وما يريد الوصول له سياسيًا.

وأضاف « خليل»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حزب المصرين الأحرار رؤيته في الطرح في الحوار الوطني كان لا يعتمد فقط على القائمة النسبية، بحيث يكون الثلث قائمة مطلقة والثلثين قائمة نسبية، مردفا: «أجرينا تقسيما صغيرا للدوائر لكي يتم تحقيق شبه القائمة الفردية».

وتابع: «الميزة من نظام حزب المصريين الأحرار هو القدرة على التغلب على المال السياسي، لأن القائمة الفردية تدخل بثقلها المالي الكبير»، مشيرًا إلى أن وجهة نظر الحزب هي تقسيم أصوات الحزب إلى 4 أماكن لإعطاء الفرصة للشباب.