شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: وجود المجالس المحلية يمكنه إنهاء 90% من العبء الخدمي على النائب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ البلاد تعرضت لأزمة سياسية اضطرت إلى إقرار نظام انتخابي بشكل ما لاستيعاب كل الناس حتى تكون كل الآراء ممثلة بشكل أو بآخر، موضحًا: "أتحدث عن برلمان 2020، وبرلمان 2015 أيضا الذي شهد أول تطبيق لنظام القائمة المطلقة".

وأضاف "إمام"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نحن الآن نريد الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي وبناء الجمهورية الجديدة وتمثيل الجميع .. كيف يتحقق هذا إلا بالقانون؟!".

وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: "هذا الأمر يجب أن يكون منصوصا عليه في قانون يُطبق على أرض الواقع.. مثلا، المواطن المصري مربوط بالنائب من ناحية الخدمات بسبب غياب المحليات، وأنا نائب وأقول إن 90% من الطلبات التي ترد إليّ على مستوى الخدمات يمكن أن ينفذها عضو مجلس محلي، بينما 10% فقط تحتاج إلى تدخلي، وبالتالي، لو كان لدينا محليات فإن 90% من العبء الخدمي على النائب سيزول وسيكون دوره منصبا على العمل على الخدمات الكبيرة في محافظته أو دائرته وهذا الأمر مرتبط بالنشاط الرقابي والتشريعي".