شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل بحيري: نظام القائمة النسبية منصوص عليه باستراتيجية «مصر 2030» والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، إن استراتيجية مصر المستدامة «مصر 2030» تم مناقشتها من قبل وزارة الخارجية بحضور كل ممثلي الدولة وأقرها مجلس النواب، وتم إيداعها بالأمم المتحدة، وتحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ استراتيجية متداخلة مع الأهداف التنموية للأمم المتحدة.

وأوضح «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه ليس هناك خلاف من أي طرف على استراتيجية مصر المستدامة «مصر 2030»؛ لأن أقرها مجلس النواب وأجهزة الدولة ومؤسساتها والنخبة السياسية.

وشدد على أن الصفحة 122 باستراتيجية «مصر 2030» تشير إلى أنه «يطبق نظام الانتخابات بالقوائم النسبية، حيث يتم تشجيع الشباب والمرأة على المشاركة السياسية»، موضحًا أن هذا يعني أن الدولة والمجتمع أقروا أن القائمة النسبية لابد الأخذ بها في الانتخابات قبل 2030.