شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطنى فى المحور السياسى حيوى ومهم والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن نقاش الحوار الوطني في المحور السياسي حيوي ومهم، وتحدث كل الأعضاء بأريحية وبمنطق، لافتًا إلى أن كل التوصيات في الحوار الوطني في كل المحاور كانت بتوافق إلا توصيات هذه اللجنة، وجرى رفع المجلس 3 توصيات إلى الرئيس السيسي.

وأضاف حسين، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن والأحزاب المصنفة أنها أحزاب الموالاة تميل إلى رأي عكس الأحزاب المعارضة، التي تفضل القائمة النسبية.

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "أنا أميل إلى القائمة النسبية في النظام الانتخابي، ونحن نقدر طبيعة الناخب المصري، ولكن طبيعة الناخب المصري منذ انتخابات مجلس الشورى، هو أنه محب للفرد في الدائرة الخاصة به، الذي يقدم الخدمات للمنطقة المحيطة به، ولكن هذا الأمر على المدى البعيد لا يُعلم المواطن السياسة في الدولة".