شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: أميل للنظام الانتخابي المختلط.. وعلينا الأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إنه يجرى الآن عملية إصلاح بشكل تدريجي، وهي تواجه تحديات، وهناك واقع اجتماعي وحقوق دستورية، بالتالي يجب ضمان حق المواطن الفرد في الانتخابات، ولا يجب اختزال أو افتراض أنه مدام له الحق في تشكيل قوائم انتخابية كأفراد يكون هذا غير متاح لكل الأفراد.

وأضاف "فرحات"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب الأخذ في الاعتبار المشاركة السياسية، فهناك علاقة بين المشاركة السياسية وطبيعة النظام الانتخابي، فكلما ضمن النظام لشريحة من المجتمع الحق في الترشيح بالتالي من خلفه كتلة تذهب لصندوق الانتخابات لدعمه يضمن ذلك درجة من المشاركة، وهذا يعني الأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي فكل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والهند العائلة يكون لها دور في الحياة السياسية والقبيلة في بعض المجتمعات بالتالي لا يجب اعتبار ذلك نقيصة أو عيب، لكنه واقع.

وأشار إلى أنه يجب أن نأخذ الواقع الاجتماعي والثقافي القائم لضمان مشاركة، بالتالي لا يجب أن نختزل النظام الانتخابي بالكامل في وجهة نظر الأحزاب السياسية المنحازة لمسألة القائمة النسبية لأن ذلك من شأنه التعرض لمشكلات كثيرة منها كونه نظام معقد.

ولفت أنه لا يجب التنازل عن حقوق الأفراد والترشح على أساس فردي لضوابط دستورية، بالتالي أميل للنظام المختلط أي 50% بالنظام الفردي و50% بالنظام القوائم المطلقة، كما أن هناك مختلط آخر يجمع ما بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة أو المغلقة مع النظام الفردي.