شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: المصريون يفضلون النظام "الفردي" في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إنه لا يستطيع أحد الاقتراب من نظام "الفردي" في الانتخابات لا سيما وأنه من حق المواطن العادي أو أي فرد أن ينزل كفرد وذلك حقه الانتخابي الطبيعي.

وأكد «الخولي» خلال حوار مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسية» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «دائما في الانتخابات الفردية يوجد 50 أو 80 اسم، لأن طبيعة الشعب المصري يفضل الفردي، ويشارك فردي ومستقل».

وأشار، إلى أن هدف النظام الانتخابي أن يكون سهلا للناخب وسهل الفرز وفق محددات دستورية، مواصلا: "المرأة تمثل 25% من النواب، وهناك عدد آخر للشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه سيكون لدينا 40% لا يمكن الاقتراب منها، وهو ما يسمى بالكوتة، وبالتالي، لماذا نطالب بالـ50% بدلا من عمل قائمة واحدة 40%، لأن الـ10% لا يزيدون عن 30 مقعدا، هم شخصيات عامة لا يشاركون في الانتخابات الفردية، كما أنهم ذوي قيمة عالية في التفكير والتخصصية، وقد نحتاجهم رئيس لجنة ويكون على دراية حين يناقش الحكومة".