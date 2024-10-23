شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: اختزال النظام الانتخابى فى قائمة نسبية فقط مسألة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية يعد طموحا، لكن يجب أخذ ذلك على الواقع، فالجدال قائم على وجهتين نظر أساسيتين، الأولى تشير إلى أهمية تقوية الأحزاب السياسية من خلال القائمة النسبية، هذا الطموح مشروع إلا أن هناك عقبات.

وأضاف "فرحات"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أولى هذه العقبات هي مدى فاعلية الأحزاب المصرية التي يجعلها الإطار الرئيسي الذي يجب اختزال الحياة السياسية كلها لمصلحة الأحزاب السياسية، فهناك أيضا مواطن فردي ما زال له حق.

وتابع: "أول حقيقة يجب الالتفات له ألا يجب اختزال كل الحياة السياسية في الأحزاب فقط، مع أهمية وتقديرنا لها، بالتالي مسألة اختزال النظام الانتخابي في قائمة نسبية فقط مسألة صعبة، لأن من شأنها إغفال حقوق المواطن في الترشح للانتخابات على أساس فردي لأنه حق دستوري".