النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات على عدد من البلدات في البقاع الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات على عدد من البلدات في البقاع الشمالي".

واوضح مراسل "النشرة" أن البلدات التي تعرضت للاستهداف هي: بريتال ، النبي شيت، حلبتا، نحلة ، تمنين الفوقا، شعت، بوداي، يونين.