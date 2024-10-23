أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من ظهر يوم الأربعاء 23-10-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا واصابت أهدافها بدقة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نفذنا هجومًا بسرب من المسيرات ‏على قاعدة طيرة الكرمل بجنوب حيفا ظهر اليوم واصابت أهدافها بدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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