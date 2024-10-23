ماكرون أكد خلال لقائه ميقاتي على استمرار جهوده ومساعيه بالتعاون مع أميركا لوقف إطلاق النار

التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر الاليزيه، وناقشا الوضع الراهن في لبنان والمساعي الفرنسية لوقف اطلاق النار، اضافة الى التحضيرات لـ"المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، الذي دعا اليه ماكرون غدا.

وكان ميقاتي وصل الى الاليزيه، قرابة الرابعة والربع، واستقبله ماكرون، ثم تصافحا أمام عدسات الاعلام عند مدخل الاليزيه.

وبعد ذلك، عقد ماكرون وميقاتي اجتماعا في مكتب الرئيس الفرنسي، شارك في بدايته وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ثم عقد الرئيسان خلوة مطولة.

وخلال الاجتماع، أكد ماكرون "استمرار جهوده ومساعيه، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار وبحث السبل الكفيلة الضغط على اسرائيل من أجل ذلك".

بدوره، عبر ميقاتي عن شكره الكبير لماكرون على "دعمه الدائم والمستمر للبنان". كما شكره على "كل المساعي والجهود التي يبذلها في سبيل وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي".

واعتبر أن "مؤتمر دعم لبنان غدا خير دليل على اهتمام فرنسا بلبنان والبقاء الى جانب اهله".