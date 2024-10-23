أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان انه "بعد مباشرة وزارة العمل باستيفاء رسوم براءة الذمة من العمال المخالفين online عبر موقعها الإلكتروني www.labor.gov.Ib، تعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا العرب والأجانب حاملي سمات وإقامات العمل المنتهية الراغبين بالمغادرة عبر الدوائر والمراكز الحدودية بوجوب إبراز براءة ذمة صالحة مستخرجة من موقع وزارة العمل أعلاه ومدفوعة الرسوم لدى الشركة المالية المعتمدة وذلك عند تقدمهم لتسوية أوضاعهم للمغادرة، ويعمل بهذا التدبير اعتبارا من تاريخ 01/11/2024".

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام: إبراز براءة ذمة صالحة للعمال الاجانب الكترونيا عند المغادرة اعتبارا من 1تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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