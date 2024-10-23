طوافة للجيش وبلديات ومتطوعون يعملون على إخماد حريق حرج السفيرة - الضنية

تقوم طوافة تابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني ومركز أحراج الضنية وورش البلديات ومتطوعين ومواطنين بإخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس في حرج السفيرة الصنوبري في الضنية، لجهة بلدة بطرماز، وسط صعوبة كبيرة تواجههم بسبب عدم وجود طريق داخل الحرج تساعد في وصول آليات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث يتم إخماده يدوياً عبر معدات بدائية، فضلاً عن شدّة الرياح التي هبت في اليومين الماضيين وأدت إلى اتساع رقعة الحريق وارتفاع السنة اللهب والدخان الأسود في سماء المنطقة، والتي شوهدت من مناطق بعيدة.

وتبذل الجهود حالياً على منع تمدّد الحريق وحصره ضمن رقعة معينة داخل الحرج، في موازاة السيطرة عليه وإخماده، وسط مناشدات تدعو لإطفائه في أقصى سرعة قبل اتساع رقعته وتمدده نحو المناطق السكنية والزراعية.

يذكر ان حرج السفيرة للصنوبر البري يعتبر أكبر حرج من نوعه في لبنان وتناهز مساحته 3 ملايين متر مربع.