اخماد حريق في دارشمزين الكورة والأهالي يتخوفون من ان تكون حرائق مكبات النفايات مقصودة

شب حريق في بلدة دارشمزين، عمل فريق الإطفاء التابع لبلدية أميون، بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني على إخماده.

وكان القضاء شهد منذ أربعة أيام، اندلاع حرائق في مكبات النفايات في عدد من القرى والبلدات، مخلفة الدخان والروائح الكريهة، وفي حين اخمد بعضها الا ان الدخان ما زال يتصاعد من مكب كوسبا.

وتخوف عدد من أهالي القضاء من ان تكون هذه الحرائق مقصودة، في حين سأل آخرون عن دور المعنيين بملاحقة مفتعلي هذه الحرائق التي تتسبب بالتلوث والأمراض.