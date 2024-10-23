شب حريق في بلدة دارشمزين، عمل فريق الإطفاء التابع لبلدية أميون، بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني على إخماده.
وكان القضاء شهد منذ أربعة أيام، اندلاع حرائق في مكبات النفايات في عدد من القرى والبلدات، مخلفة الدخان والروائح الكريهة، وفي حين اخمد بعضها الا ان الدخان ما زال يتصاعد من مكب كوسبا.
وتخوف عدد من أهالي القضاء من ان تكون هذه الحرائق مقصودة، في حين سأل آخرون عن دور المعنيين بملاحقة مفتعلي هذه الحرائق التي تتسبب بالتلوث والأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر اخماد حريق في دارشمزين الكورة والأهالي يتخوفون من ان تكون حرائق مكبات النفايات مقصودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.