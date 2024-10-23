"حزب الله": قصفنا مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية ‏كبيرة واستهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو عند أطراف بلدة راميا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية ‏كبيرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعاً ‏لجنود العدو عند أطراف بلدة راميا بصلية صاروخية". ‏