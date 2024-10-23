مستشفى بيروت الحكومي: المعلومات عن وجود مخزن اسلحة في المستشفى عارية من الصحة واسم المستشفى تم تداوله بالخطأ

أشارت ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان الى انه " تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة تشير إلى وجود مخزن لحزب الله في المستشفى بناء على خطأ ناجم عن التباس بالترجمة، حيث أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعم وجود مخزن للحزب أسفل مستشفى بيروت الحكومي وهو كان يقصد مستشفى آخر. نود التأكيد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأن اسم المستشفى تم تداوله بالخطأ".

اضاف البيان:"لإيضاح الحقائق، توجه مراسل قناة العربية-الحدث إلى المستشفى لتصوير كافة المخازن والتأكد من الوضع الفعلي وتصحيح الخطأ الوارد في الترجمة. نؤكد أن الشفافية هي أولويتنا، وندعو الجميع إلى عدم تداول الاشاعات في ظل هذه الظروف العصيبة قبل التحقق من المصادر".

واكدت ادارة المستشفى أن "المستشفى هو مؤسسة صحية حكومية، ويحتوي على نقطة للجيش اللبناني ومخفر للدرك داخل حرم المستشفى. هذا الحضور الرسمي يعزز من تأكيد عدم وجود أي جهة غير حكومية في المنشأة، مما يضمن سلامة الخدمات المقدمة".