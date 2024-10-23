حزب الله: استهدفنا تجمعات العدو في مسكفعام ومحيط موقع المرج وبين بلدتي العديسة ورب ثلاثين

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية". ‏

واعلن الحزب في بيان اخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع المرج بصلية صاروخية". ‏

كما اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، للمرة ‏الثانية تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية".