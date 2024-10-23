ياسين وزّع تقرير لجنة الطوارئ الرقم 26: إجمالي الغارات الإسرائيلية 10849 منذ بداية العدوان

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين التقرير الرقم 26 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.

وذكر ياسين، في تقريره، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 74 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10849 إعتداء".

ولفت الى أن "وزارة الصحة أصدرت حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 28 شهيداً و139 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2574 شهيداً و12001 جريح. لتاريخه تم فتح 1097 مركزاً لاستقبال النازحين منها 922 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية".

وذكر أنه "تستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191503 نازح (44247 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير"، مؤكداً أن "كافة الأجهزة الامنية تقوم بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود".

وأضاف "من تاريخ 23 أيلول لغاية 23 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 344819 مواطناً سورياً و 150104 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية. تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".

وكشف أنه "منذ 1 تشرين الأول 2024 نظمت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء بالتنسيق بين الوزارات والبلديات المعنية 7 قوافل إنسانية حتى الآن قامت بتسليم المواد المنقذة للحياة للسكان في المناطق التي يصعب الوصول إليها ووصات إلى أكثر من 50000 شخص".