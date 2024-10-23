زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "معلومات استخباراتية والعديد من الوثائق التي تم العثور عليها في قطاع غزة، وتزعم انتماء العسكري لستة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة في غزة في صفوف حماس والجهاد الإسلامي وهم: أنس الشريف، علاء سلامة، حسام شبات، أشرف السراج، إسماعيل أبو عمر وطلال العروقي".
كذلك زعم أدرعي، أن "الصحفي إسماعيل أبو عمر تعرض لاستهداف في غزة قبل عدة أشهر وأصيب. تتضمن الوثائق جداول الموظفين، قوائم لدورات تدريب، كتب هواتف، ووثائق الرواتب، والتي تثبت بشكل قاطع أنهم يعملون كعناصر عسكرية في المنظمات المسلحة في قطاع غزة".
واعتبر أن "هذه الوثائق تشكل دليلاً على اندماج عناصر حماس في شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم حصوله على وثائق تقول أن ٦ صحفيين يعملون في "الجزيرة" لهم انتماء لحماس والجهاد الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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