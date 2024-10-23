شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: رؤية "مستقبل وطن" في الانتخابات 50% قائمة مطلقة و50% فردي والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن رؤية حزب مستقبل وطن في الانتخابات 50% قائمة مطلقة، و50% فردي، مشيراً إلى أن الناخب المصري يفضل النائب الفردي.



وأوضح «الخولي»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أسباب تفضيل حزب مستقبل وطن بـ 50% قائمة مطلقة هي: "حين نتحدث عن الانتخابات، نريد نظام سهل للناخب وهو وضع طبيعي في أي انتخابات، ونظام سهل الفرز، والأهم أنه يوجد محددات دستورية، ونحن لا نتحدث عن نظام انتخابي يتم اختياره حالياً دون وجود محددات".

وأضاف ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: «يوجد لدينا 5 كوتة بحكم الدستور، المرأة والشباب والأقباط والعاملين في الخارج وذو الاحتياجات الخاصة، ورغبنا أم لا هم موضوعين في النظام الانتخابي».

وتابع: «المرأة تمثل 25%، وبالتالي إذ وضعنا بعد الـ 25% العدد المناسب للشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، على الأقل سيوجد 40% لا يمكن التحرك فيهم وهو ما يسمى الكوتة».