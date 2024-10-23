شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور أساسية لعمل التحالف الوطني .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خدماته من خلال ثلاث محاور هي (محور الصحة، محور الأمن الغذائي، محور حقوق الإنسان)، وقد حقق التحالف العديد من الإنجازات خلال العامين الماضيين.

ويعد انطلاق التحالف الوطني بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، وبعد عام من العمل المكثف والمستمر «للتحالف الوطني للعمل الأهلي» نجد أنه يقدم خدماته لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، ويطرح عدد كبير من المبادرات منها (أزرع، كتف بكتف، ستر وعافية)، مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق «رؤية مصر 2030».