تركيا.. هجوم على شركة صناعات دفاعية يخلّف ضحايا ومقتل المنفذين (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفّذ مسلحون، اليوم الأربعاء، هجوما استهدف شركة صناعة الطيران والفضاء التركية "توساش" بمنطقة كهرمان كازان بأنقرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن منفذي الهجوم احتجزوا عددا من الرهائن داخل مقر الشركة التركية، موضحة أن قوات خاصة سارعت بالتحرك إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع هناك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجوم الإرهابي خلّف 4 شهداء و14 جريحا.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مقتل 2 من منفذي الهجوم على شركة "توساش"، دون توجيه اتهامات إلى أية جهة بشأن الحادث.

وقد بدأ الهجوم بعملية تفجير خارج مقر الشركة، ثم اقتحامها تزامنا مع إطلاق النار.

وقال تلفزيون "إن تي في" الخاص، إن مهاجمين جماعيين وصلوا إلى مدخل المجمع الصناعي داخل سيارة أجرة أثناء تغيير أفراد الأمن، لافتة إلى أن أحد منفذي الهجوم فجر قنبلة، بينما تمكن مهاجمون آخرون من دخول المجمع.

وذكرت المحطة التلفزيونية، أن شهود عيان أشاروا إلى تحليق مروحيات فوق مبنى شركة "توساش" في منطقة كهرمان كازان بأنقرة.

وتعمل الشركة التركية، في تصميم وتصنيع وتجميع الطائرات العسكرية والمدنية والطائرات المسيرة، إلى جانب عديد من الصناعات الدفاعية.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات مراقبة، أحد منفذي الهجوم مرتديا ملابس مدنية ويحمل حقيبة ظهر وبندقية هجومية.

ولقي الهجوم، انتقادات واسعة، إذ أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، عن إدانة الحلف للهجوم على شركة "توساش"، مؤكدا أنه يتابع التطورات عن قرب.

كذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تدين مثل هذه الأفعال.