مستشار الرئيس التركي: القوى التي ترفض بيعنا مقاتلات تهاجم منشآتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

علق مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الهجوم المسلح الذي استهدف مصنع للصناعات الجوية والمقاتلات التركية اليوم الأربعاء.

وقال مستشار الرئيس التركي حسبما نقلت وسائل إعلام تركية: "القوى التي ترفض بيعنا مقاتلات الجيل الخامس تهاجم منشآتنا التي بدأنا فيها بصناعة المقاتلات بأنفسنا".

وتابع مستشار الرئيس التركي: "الهجوم جاء أثناء تواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة البريكس".

وأكد مستشار الرئيس التركي: "الحديث موجه لمن يستخفون بالقول أن إسرائيل ستهاجم تركيا".

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، مقتل 2 من منفذي الهجوم على شركة "توساش" في منطقة كهرمان كازان بأنقرة.

وأكد يرلي كايا، مقتل 3 وإصابة 14 شخصا في الهجوم الإرهابي على شركة صناعة الطيران والفضاء "توساش".

وأضافت التقارير الإعلامية، أن القوات الخاصة التركية تحركت إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع.

وأفادت وسائل إعلام تركية، عن وقوع انفجار وإطلاق نار على مقر شركة طيران حكومية.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية التركي إن هجوما على مباني شركة توساش التركية للفضاء والدفاع التي تديرها الدولة أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من الأشخاص.