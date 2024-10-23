تصاعد ألسنة النيران.. حريق يلتهم مخزن خردة غرب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في مخزن خردة بقطعة أرض بمنطقة الكينج مريوط بحي العامرية ثان، ما أسفر عن التهام محتوياته بالكامل، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب حريق بمخزن خردة بشارع الكينج مريوط قبلي السكة الحديد، وتصاعد ألسنة النيران والدخان بموقع الحادث.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف و4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق في قطعة أرض تستخدم كمخزن ورق وخردة، ما أدى إلى التهام محتوياته بالكامل دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب النيران بسبب وصول جسم مشتعل إلى الورق والخردة، فيما جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.