غالانت لأفراد القوات الجوية في قاعدة هاتزيري: بعد أن نهاجم إيران سيفهم الجميع ما تدربتم عليه

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لطيارين إسرائيليين في قاعدة "حتسريم" الجوية بالقول: إنه "بعد أن نهاجم في إيران سيدرك الجميع ما فعلتم في عملية الاستعداد والتدريب. وأي أحد حلم قبل سنة بالانتصار علينا وضربنا، دفع ثمنا باهظا ولم يعد موجودا في هذا الحلم".

وأضاف غالانت، بحسب بيان صادر عن مكتبه، أنه "تحظون بفرصة المشاركة في حرب السبع جبهات، وفي جميع هذه الجبهات يتواجد الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو – غزة، لبنان، الضفة الغربية، سوريا، العراق، اليمن وإيران".

واعتبر أنه "في أي مكان حاولوا استهدافنا دفعوا ثمنا باهظا، ومن كان لديه حلم في غزة بالانتصار علينا وضربنا قبل سنة، لم يعد موجودا في هذا الحلم بعد هدم وجود السنوار ومجموعة كبيرة في القيادة وكل ما فعله الجيش الإسرائيلي هناك".

وتابع غالان أن "لسلاح الجو دور مركزي في هذا الأمر وأي أحد يحاول استهدافنا سيُستهدف، وهذا الأمر ينطبق على إيران. ولدينا ثقة كبيرة جدا بقدراتكم وثقة كاملة بالجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن غالانت استمع إلى تقارير قدمها قائد قاعدة "حتسريم" الجوية، عَميحاي ليفين، وقادة أسراب طائرات حول "العمليات العسكرية في جميع جبهات القتال وزيادة الجهوزية لإمكانية شن هجمات في جبهات أخرى".