وسائل إعلام إسرائيلية: اشتعال النيران داخل منطقة في كريات شمونه بعد سقوط عدد من الصواريخ

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "رصد إطلاق 20 صاروخا باتجاه عكا وخليج حيفا". كما اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اشتعال النيران داخل منطقة في كريات شمونه بعد سقوط عدد من الصواريخ".

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