وزير العدل التركي: مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الغادر على منشآت صناعة الطيران

دان وزير العدل التركي يلماز تونتش "الهجوم الإرهابي على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة"، مشيرا الى ان " مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الغادر على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة".

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