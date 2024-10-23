أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه نظيره المصري، الى أن "إيران لا تسعى أبدا إلى الحرب والصراع، و إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي أخطاء سيتلقى ردا موجعا من إيران دون شك".
وأكد بزشكيان، أن "الكيان الصهيوني يمكن أن يلحق بنا الأذى لكن الرد الذي سيتلقاه وحجم الأضرار سيكونان خارج تصوره".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: إسرائيل يمكن أن تلحق بنا الأذى لكن الرد الذي ستتلقاه وحجم الأضرار سيكونان خارج تصورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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