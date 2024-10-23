الدفاع الروسية اعلنت تحرير بلدتي نيكولايفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي نيكولايفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2065 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعات وأسلحة غربية لقوات كييف خلال آخر 24 ساعة.

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