شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: الانضمام لبريكس إضافة قوية للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انضمام مصر لقمة تجمع بريكس إضافة قوية للدبلوماسية المصرية، ونفخر أن القاهرة من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات، وبأقل عدد قادرين نغطي العالم.

وأوضح جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن علاقتنا بالعالم قوية والاتصالات الدائمة للرئيس السيسي مع قادة العالم تعبر عن نجاح الدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن الرئيس يركز على مصالح مصر دائما وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار السفير جمال بيومي، إلى أن أهم الرسائل المصرية من خلال قمة بريكس أننا كمصر نريد جذب مزيد من الاستثمارات، متابعا: "مصر لديها تجارة حرة مع الدولة العربية والأفريقية والاتحاد الأفريقي ودول أوروبية ومصر منفتحة على أسواق عالمية"، مؤكدا أن مصر لديها خبرات في أفريقيا منقطعة النظير وأكثر الوجوه قبولا في القارة.