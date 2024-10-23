السفير الأردني استقبل بمطار بيروت طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية

استقبل السفير الأردني وليد الحديد في مطار بيروت الدولي طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية. وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد جمال مكرزل مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لتوجيهات جلالته بتقديم الدعم المستمر للبنان.

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