التيار الوطني: باسيل لم يفاتح بري بموضوع اللجان ولا هو مهتم أصلاً في هذه الظروف العصيبة

نفى التيار الوطني الحر ما ورد في تقارير صحافية عن مسألة اللجان النيابية. واكد أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يفاتح رئيس مجلس النواب نبيه بري اطلاقاً في هذا الشأن، ولا هو مهتم اصلاً في هذه الظروف العصيبة على لبنان، لا بلجنة المال والموازنة ولا بمجمل موضوع اللجان.

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