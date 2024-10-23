بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة وابو فاعور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك والوفد المرافق بحضور سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد والمستشار الإعلامي علي حمدان حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان على لبنان، اللقاء الذي إستمر زهاء ساعة غادرت بعده الوزيرة الألمانية دون الإدلاء بتصريح.

كما استقبل بري رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة السيد محسن المندلاوي والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى مجول والنائبين أيوب حميد وقبلان قبلان.

المندلاوي وضع رئيس المجلس في أجواء جهود الدبلوماسية البرلمانية لايقاف العـدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة وتضامن العراق ودعمه للبنان وشعبه في مواجهة التداعيات الناجمة عن هذا العدوان، إضافة الى نتائج مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في جنيف في هذا الإطار .

وكان رئيس المجلس قد تابع أيضاً المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور .