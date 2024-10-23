"حزب الله": استهدفنا تجمعين لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام وعند أطراف بلدة رب الثلاثين

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب الثلاثين بصلية صاروخية".