أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب الثلاثين بصلية صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعين لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام وعند أطراف بلدة رب الثلاثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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