الرئاسة المصرية: السيسي أكد في اجتماعه مع نظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد

أعلنت الرئاسة المصرية، أن "السيسي أكد في اجتماعه مع نظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد".

وأكد السيسي، في كلمته اليوم خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس التي تستضيفها روسيا، على "أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين".

ولفت الى أن "الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".

وأضاف أن "القصور الذى يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض".

وبدأ اجتماع قمة بريكس الـ 16 في "قازان إكسبو" في روسيا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الدول الأعضاء.