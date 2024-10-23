الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أهمية إطلاق سراح الأسرى في غزة وإنهاء الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أهمية إطلاق سراح الأسرى في غزة وإنهاء الحرب".

وأمس، أفادت وكالة "رويترز"، ان "الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة بلينكن للمملكة والتي كانت مقررة غدا الأربعاء من دون إبداء الأسباب".

وكان قد أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة.