الاتحاد الأوروبي يحث مجموعة بريكس على حث بوتين على إنهاء حرب أوكرانيا

حث الاتحاد الأوروبي الدول المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة قازان الروسية على مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشجب المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "استغلال روسيا رئاستها المجموعة"، مشيرا إلى مذكرة اعتقال صادرة بحق بوتين. وقال "نثق أن جميع المشاركين في القمة في قازان سيستغلون الفعالية لمطالبة بوتين مجددا بإنهاء الحرب على الشعب الأوكراني فورا".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحضر القمة. وتابع قائلا "نثق في أنه سيعزز دعوة روسيا وبوتين لوقف العدوان الوحشي على الشعب الأوكراني بشكل كامل ودون شروط".

وتشهد القمة حضور أكثر من 20 زعيما من بينهم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.