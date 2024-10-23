الخطوط الجوية التركية وخطوط بيغاسوس تعلقان رحلاتهما إلى إيران حتى الأول من تشرين الثاني

علّقت أبرز شركتي طيران تركيتين الرحلات إلى إيران حتى الأول من تشرين الثاني نظرا إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وألغت الخطوط الجوية التركية وخطوط بيغاسوس رحلاتها إلى عدد من المدن الإيرانية بما فيها طهران وشيراز وأصفهان "لأسباب أمنية"، بحسب ما ذكرت محطة "إن تي في" التركية الخاصة.